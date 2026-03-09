Conductor fue liberado tras presión contra ‘Los Shottas’ en Buenaventura

Resumen: Un conductor fue liberado en Buenaventura tras un operativo de la Armada y la Fiscalía. El hombre había sido retenido por presuntos integrantes de ‘Los Shottas’.

Una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Fiscalía permitió la liberación de un conductor que había sido víctima de secuestro mientras se desplazaba por una vía de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

Las investigaciones preliminares indican que el conductor fue interceptado por varios hombres que se movilizaban en motocicletas. Según el reporte de las autoridades, al menos ocho sujetos armados lo rodearon, lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a detener la marcha del vehículo.

Posteriormente, los delincuentes lo habrían obligado a descender del furgón y lo trasladaron hacia un lugar desconocido.

Durante el hecho, la víctima también habría sido golpeada por los agresores, quienes presuntamente pretendían exigir dinero a cambio de su liberación.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Armada de Colombia y de la Fiscalía desplegaron un operativo en diferentes zonas cercanas al lugar donde se habría producido el secuestro, con el objetivo de ubicar a los responsables y rescatar a la persona retenida.

La presión ejercida por las autoridades en el área permitió que el conductor recuperara su libertad. Sin embargo, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Shottas’ escaparon del lugar y actualmente son buscados por las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, los delincuentes habrían exigido una suma cercana a los $15 millones de pesos para dejar en libertad a la víctima, dinero que finalmente no fue entregado gracias a la rápida reacción de las autoridades.

Las autoridades continúan adelantando labores de investigación para identificar y capturar a los responsables de este caso de secuestro, que vuelve a evidenciar los riesgos de seguridad en algunas zonas del puerto de Buenaventura.

