Liberan a 17 colombianos detenidos en Venezuela tras gestiones diplomáticas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Gobierno colombiano logró la liberación de 17 connacionales detenidos en Venezuela tras gestiones diplomáticas lideradas por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

Este viernes 24 de octubre, 17 de los 39 connacionales detenidos en Venezuela fueron liberados, tras meses de gestiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, este primer grupo de liberados será repatriado en un operativo encabezado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, quien viajó a territorio venezolano para acompañar el proceso.

La liberación se llevó a cabo en el municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira, con la presencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, y los cónsules David Gilberto Haddad Clavijo y Jesús Alberto Grueso Zúñiga, además de la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Todos participaron en la verificación y acompañamiento del proceso para garantizar su carácter seguro y humanitario.

Los 17 colombianos liberados serán recibidos en Cúcuta, donde la canciller liderará la atención inicial antes de su traslado a las regiones de origen, con apoyo institucional y rutas de acompañamiento dispuestas por el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que continuará las gestiones diplomáticas con el canciller venezolano Yván Gil para lograr la liberación de los 22 connacionales que aún permanecen detenidos.

Este proceso se adelanta bajo el Tratado de 1994 y los principios de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que garantizan la asistencia consular y el debido proceso.

“Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó la ministra Villavicencio.

La Canciller @ryvillavicencio se reunió a primera hora con los familiares de los 17 colombianos que estaban detenidos en Venezuela. Posteriormente, se desplazó a la frontera colombo-venezolana para acompañar el proceso de su recepción y retorno al país. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/PQ3M7VsMUV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 24, 2025

Más noticias de Colombia