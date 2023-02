Excomisionado de la verdad Leyner Palacios vuelve a denunciar amenazas de muerte en su contra

El líder chocoano Leyner Palacios dice que recibió nuevas amenazas. Por medio de su cuenta de Twitter, el sobreviviente de la masacre de Bojayá aseguró que se siente blanco de amenazas.

«Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio», reveló Palacios en su cuenta de Twitter.

Leyner Palacios afirmó en entrevista con un medio colombiano que las intimidaciones llegaron a través de mensajes de WhatsApp que le enviaron al celular de su hija.

