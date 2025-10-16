Resumen: Varias ciudades de Colombia aplicarán la Ley Seca por las elecciones de los Consejos de Juventud el 19 de octubre. Conozca los horarios y sanciones.

Vuelve la Ley Seca este fin de semana por elecciones juveniles: estas son las ciudades donde aplica

Este domingo 19 de octubre, Colombia vivirá una nueva jornada democrática con las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, y junto con ellas, el regreso de la Ley Seca en varias ciudades del país.

La medida busca preservar el orden público, la seguridad y la participación ciudadana durante el proceso electoral.

A diferencia de otras jornadas nacionales, en esta ocasión no se emitió un decreto unificado desde el Gobierno central. La responsabilidad recayó en las alcaldías municipales y distritales, que comenzaron a expedir resoluciones propias activando la restricción de manera escalonada.

Ciudades donde aplica la Ley Seca

Hasta el momento, las administraciones de Cartagena, Yopal, Ciénaga y Montería ya confirmaron la prohibición temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas, la cual regirá desde la noche del sábado 18 de octubre hasta la mañana del lunes 20.

Se espera que en las próximas horas se sumen Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siguiendo la tradición de imponer esta restricción durante los procesos electorales. Los horarios específicos variarán según lo dispuesto en cada decreto local.

La Ley Seca abarca tiendas, bares, restaurantes, discotecas y supermercados, donde estará prohibida la venta de licor.

Aunque el consumo dentro de domicilios particulares no está restringido, las autoridades hicieron un llamado a la convivencia y la prudencia para evitar alteraciones del orden.

