Juan Diego Gómez, presidente del Senado, explica por qué se aprobó modificar la ley de garantías

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, habló en la W Radio sobre el proyecto que elimina, durante este periodo de elecciones, la Ley de Garantías, por lo que las alcaldías y gobernaciones podrán realizar contrataciones.

Este tema, tan polémico en el país, se hace por la reactivación económica, dijo el presidente del senado: «es un asunto de reactivación económica en estos momentos».

Además, sobre el tema polémico, aseguró que eso no tiene por qué generar actos de corrupción: «los grandes escándalos del país no han venido de las regiones, sino de otros fantasmas. En esos convenios no se está diciendo que se hagan las contrataciones directas, sino con la reactivación para avanzar por la pandemia».

Ley de garantías no va, pero se garantiza transparencia

El senador también sostuvo que el hecho de que se derogue por este periodo la ley de garantías no quiere decir que los mandatarios puedan hacer y deshacer. Para ello, él mismo incluyó dentro del proyecto una proposición con la que se asegura que dichos contratos celebrados tengan que ser vigilados.

“Hay que tomar todas las precauciones, no hay que presumir la mala fe. En la reunión de ponentes yo incluí una proposición para que los convenios tengan una vigilancia especial”, expresó en la W.

