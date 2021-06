Luego de que Miguel Polo, más conocido como Polo Polo, revelara en su cuenta de Twitter que la senadora María Fernanda Cabal le había pagado un semestre de universidad, Levy Rincón, creador de Notiparaco reaccionó al respecto.

Y es que en reiteradas ocasiones, el joven uribista a manifestado que “los mamertos quieren todo regalado”, razón por la cual muchos usuarios en redes se fueron en su contra tras revelar el regalo que recibió por parte de Cabal.

«Hace un año no tenía para el semestre y @MariaFdaCabal me lo pago. Una gran mujer, generosa y gran amiga. Eso sin contar la gran cantidad de estudiantes que tiene apadrinados. El sueldo ni le alcanza. ¿Que hace la izquierda?», escribió en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Rincón lo calificó de ser «un capitalista sin capital que vive de la teta del Estado. ¡Un parásito hijueputa mentiroso!”.

Además, le dijo que dejara de “vivir de migajas de narcos y paracos”.

Hace un año no tenía para el semestre y @MariaFdaCabal me lo pago. Una gran mujer, generosa y gran amiga. Eso sin contar la gran cantidad de estudiantes que tiene apadrinados. El sueldo ni le alcanza. ¿Que hace la izquierda? https://t.co/LAzaY1z57O

No le robo la pensión a mi mamá, antes se la estoy ayudando a pagar. Fui pobre toda mi vida y por eso me metieron al Sisbén. Lo usé dos o tres veces. No vivo de contratos del Estado y no le pido avales a nadie. ¡Envidiosos, hijueputas! Sigo firme en la lucha. ¡Sé de dónde vengo!

— Levy Rincón (@LevyRincon) June 14, 2021