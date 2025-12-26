La pólvora volvió a hacer daño: hospitales de Antioquia colapsan por quemados

Resumen: Antioquia registra 131 lesionados por pólvora en Navidad 2025. Unidades de quemados están al 100 % y autoridades refuerzan campaña Soy Antipólvora.

La campaña Soy Antipólvora vuelve a cobrar relevancia en Antioquia tras conocerse el más reciente balance de personas lesionadas durante la temporada decembrina.

Entre la tarde del 25 de diciembre y la mañana del 26, se registraron 12 nuevos casos, elevando a 131 el número total de lesionados por pólvora en el departamento durante la temporada 2025–2026, una cifra que supera en 26% los reportes del mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Salud e Inclusión Social, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, los casos evidencian que la pólvora sigue siendo una amenaza, incluso para quienes no la manipulan directamente.

Varios de los lesionados resultaron heridos mientras observaban la quema de artefactos pirotécnicos, una práctica que continúa siendo común en celebraciones familiares.

En Medellín se reportaron tres casos recientes, entre ellos un menor de 12 años con laceraciones mientras observaba la quema de papeletas y un hombre de 59 años con quemaduras en el rostro.

En municipios como Cáceres, Yondó y Yolombó, las lesiones estuvieron relacionadas principalmente con la manipulación de voladores, dejando quemaduras de segundo y tercer grado en manos.

El consolidado departamental indica que 39 menores de edad y 92 adultos han resultado heridos, además de 12 personas que sufrieron amputaciones.

Las manos, el rostro y los miembros superiores siguen siendo las zonas del cuerpo más afectadas. Aunque no se han registrado intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado, las autoridades mantienen la alerta activa.

Uno de los datos más preocupantes es que las unidades de quemados en Antioquia se encuentran al 100% de ocupación, tanto en atención de adultos como pediátrica, lo que refleja la presión que estas emergencias generan sobre el sistema de salud.

Desde la Gobernación reiteraron el llamado a celebrar sin pólvora y a proteger especialmente a los niños y adolescentes.

