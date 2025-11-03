Resumen: Las autoridades capturaron en Concordia, Suroeste antioqueño, a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los del Filo', señalado de vender droga en entornos escolares. El gobernador Andrés Julián Rendón informó que los operativos hacen parte de la ofensiva contra el microtráfico que afecta a niños y jóvenes de la región.

¡Les cayó la ley! Capturan a seis expendedores que vendían droga cerca de colegios en el Suroeste antioqueño

Las autoridades del departamento de Antioquia asestaron un nuevo golpe contra el microtráfico en el Suroeste. En una operación adelantada por la Policía Nacional, fueron capturados seis presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los del Filo’, dedicados, según las investigaciones, al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de Concordia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el operativo a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde señaló que los capturados distribuían sustancias alucinógenas en entornos escolares, afectando directamente a niños y jóvenes de la región.

Esto le podría interesar: ¡Tragedia en Anorí! Dos campesinos heridos tras caer en un campo minado en zona rural del municipio

Según el mandatario, el grupo tenía como principal estrategia la venta de pequeñas dosis en inmediaciones de instituciones educativas, parques y otros lugares frecuentados por adolescentes.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió desmantelar varios puntos de expendio y obtener material probatorio que vincularía a los detenidos con la comercialización de drogas sintéticas y marihuana.

El gobernador destacó el resultado operativo y advirtió que las acciones contra el microtráfico continuarán en todo el departamento: “Hay que respirarles en la nuca a estos bandidos que envenenan a nuestros niños y jóvenes”, afirmó.