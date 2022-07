VIDEO: Leones marinos hicieron ir a bañistas en playa en California

En video quedó el momento en el que varios turistas de la playa La Jolla Cove, en California, Estados Unidos, pasaron un gran susto al ser perseguidos por leones marinos.

El hecho quedó captado video que han viralizado en redes sociales.

De acuerdo con testigos, el percance se ocurrió luego que una mujer se acercara a los leones que estaban dormidos para tomarse una foto.

La grabación muestra cómo los turistas se acercan a los leones marinos que descansan cerca de las rocas, pero luego de unos segundos comienzan a correr hacia las personas. Después de algunos segundos, abren paso hacia el agua, donde los nadadores se ven obligados a salir.

The seals own that beach @stooloutdoors

