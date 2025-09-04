LEONEL GIRALDO OROZCO
Leonel Giraldo desapareció en Medellín

Leonel Giraldo Orozco fue visto por última vez el miércoles 3 de septiembre en el barrio Manrique Central, ubicado en la comuna 3.

En el momento de su desaparición, Leonel vestía una camisa azul brillante y una pantaloneta gris, lo cual puede ayudar en su identificación.

Si alguien tiene datos sobre su ubicación o lo ha visto, se solicita que se comunique urgentemente a los siguientes números: 324 290 98 01, 310 392 8006, 302 436 8390 o 324 613 0517.

1 VOLANTE LEONEL GIRALDO OROZCO

