VIDEO. ‘Yo rezaba y mucho’: Leonel Álvarez contó cómo anotó el gol que le dio el título a Nacional de la Copa Libertadores 1989

Este 31 de mayo, Atlético Nacional celebra 34 años del primer título de Copa Libertadores conseguido en 1989 tras derrotar a Olimpia de Paraguay en el estadio El Campín de Bogotá.

Muchos son los vídeos que han circulado en las redes sociales este miércoles con motivo de este aniversario, sin embargo uno de los que más llama la atención es el que compartió hace unas semanas el exfutbolista y ahora entrenador Leonel Álvarez, quien fue el autor del gol que le dio el primer título al conjunto verdolaga en el certamen continental.

En el emotivo vídeo, el estratega antioqueño cuenta el paso a paso de cómo cobró el penalti ante los paraguayos, definición en la que incluso estuvo involucrada una ‘virgencita’.

«Yo me puse a mirar el arquero para donde se tiraba y yo lo analizaba y lo analizaba, entonces cuando ya me tocó el turno, que yo rezaba y mucho que me tocara hacer el gol para ser campeón, no para empatar la serie», expresó Leonel.

Cabe destacar que Leonel Álvarez hizo parte de aquel once titular que logró este importante título para el fútbol colombiano junto a leyendas como René Higuita, Andrés Escobar, Alexis García, entre otros, los cuales fueron dirigidos por Francisco Maturana.

¡Ya son 34 años de encontrarnos con nuestro primer amor! Dos de los protagonistas nos cuentan anécdotas de aquel inolvidable día ⚽️⚪️#34AñosDeLaGloriaEterna#VamosNacional@LaRedGana pic.twitter.com/zRDkxbpnM9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 31, 2023

