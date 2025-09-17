¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

Aunque el nombre de Leonel Álvarez como nuevo técnico de Atlético Nacional, es el que más desean los hinchas, otros más están en la lista de opcionados.

A través del canal de WhatsApp de Minuto30, el actual estratega de Atlético Bucaramanga, barre con el resto de los nombres en lista.

Adicional al nombre de Leo, también suena con mucha fuerza el del argentino Luis Zubeldía, quien fue entrenador del Sao Paulo de Brasil.

Un nombre, que al menos geográficamente es muy cercano, es el del uruguayo Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul de México.

En la lista también aparece el nombre del ídolo verdolaga Alexis Enríquez, conocedor del ADN verdolaga pero sin la experiencia en la dirección al frente de un equipo grande.

Entre los nombres que suenan para ser el reemplazo de Javier Gandolfi, está el de Walter Ribonetto, argentino que podría interesar al verde paisa.

La lista, sigue con Luis Fernando Suárez, el profe, seleccionador nacional con gran experiencia, también tiene ADN verdolaga, pero con una regular experiencia al frente del Deportivo Pereira en su más reciente dirección.

Santiago ‘Sachi’ Escobar, es otro que ha mostrado el deseo de llegar a asumir las riendas del equipo más veces ganador de Colombia.

Leonel gana, pese a que en la actualidad tiene equipo.

Ser el actual director de Atlético Bucaramanga, en caso de llegar, le imposibilitaría, dirigir este semestre desde la raya.

Por ahora, el verde paisa no ha decidido al respecto, pero la escogencia es urgente, de cara a lo que se viene en Liga BetPlay y la Copa.

