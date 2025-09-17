Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    • ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional
    La intensa búsqueda de Atlético Nacional por DT se centra en el favorito Leonel Álvarez, Luis Zubeldía y otros candidatos. Foto: Atlético Bucaramanga
    Compartir:
    • ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    Resumen: Atlético Nacional busca un nuevo director técnico de manera urgente, y aunque el gran favorito y más deseado por los hinchas, según una encuesta de Minuto30, es el actual entrenador del Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez, su llegada sería complicada ya que le impediría dirigir desde la raya este semestre. La lista de candidatos para reemplazar a Javier Gandolfi es amplia e incluye otros nombres fuertes como el argentino Luis Zubeldía (ex Sao Paulo), el uruguayo Vicente Sánchez (ex Cruz Azul), el argentino Walter Ribonetto, los técnicos con "ADN verdolaga" Luis Fernando Suárez y Santiago 'Sachi' Escobar, y el ídolo sin gran experiencia Alexis Enríquez.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Aunque el nombre de Leonel Álvarez como nuevo técnico de Atlético Nacional, es el que más desean los hinchas, otros más están en la lista de opcionados.

    A través del canal de WhatsApp de Minuto30, exclusivo para Atlético Nacional, el actual estratega de Atlético Bucaramanga, barre con el resto de los nombres en lista.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Adicional al nombre de Leo, también suena con mucha fuerza el del argentino Luis Zubeldía, quien fue entrenador del Sao Paulo de Brasil.

    Un nombre, que al menos geográficamente es muy cercano, es el del uruguayo Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul de México.

    En la lista también aparece el nombre del ídolo verdolaga Alexis Enríquez, conocedor del ADN verdolaga pero sin la experiencia en la dirección al frente de un equipo grande.

    Entre los nombres que suenan para ser el reemplazo de Javier Gandolfi, está el de Walter Ribonetto, argentino que podría interesar al verde paisa.

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    La lista, sigue con Luis Fernando Suárez, el profe, seleccionador nacional con gran experiencia, también tiene ADN verdolaga, pero con una regular experiencia al frente del Deportivo Pereira en su más reciente dirección.

    Santiago ‘Sachi’ Escobar, es otro que ha mostrado el deseo de llegar a asumir las riendas del equipo más veces ganador de Colombia.

    En el canal de WhatsApp de Minuto30, exclusivo para Atlético Nacional, Leonel gana, pese a que en la actualidad tiene equipo.

    Ser el actual director de Atlético Bucaramanga, en caso de llegar, le imposibilitaría, dirigir este semestre desde la raya.

    Por ahora, el verde paisa no ha decidido al respecto, pero la escogencia es urgente, de cara a lo que se viene en Liga BetPlay y la Copa.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

    ¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

    ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos


    [grupos] [fixture items="7"]