    Leonardo David Díaz se encuentra extraviado en Medellín

    Leonardo David Díaz se encuentra en el hotel Casa Hogar Ser Feliz de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Leonardo David Díaz se encuentra extraviado en Medellín

    Resumen: Se reporta como presuntamente extraviado al ciudadano Leonardo David Díaz Arévalo, venezolano de 19 años, identificado con cédula N.° 31725867 y nacido el 21 de febrero de 2006. Actualmente se encuentra en el hotel Casa Hogar Ser Feliz, ubicado en la carrera 47 #63-36 de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se reporta como presuntamente extraviado al ciudadano Leonardo David Díaz Arévalo, venezolano de 19 años, identificado con cédula N.° 31725867 y nacido el 21 de febrero de 2006. Actualmente se encuentra en el hotel Casa Hogar Ser Feliz, ubicado en la carrera 47 #63-36 de Medellín.

    El joven fue localizado en un espacio público del municipio de Medellín, presentando discapacidad auditiva, dificultades para el habla y limitaciones motrices en los miembros inferiores, lo que complica su comunicación y orientación.

    Durante la atención, no fue posible establecer contacto efectivo con su red familiar, social o institucional, a pesar de que portaba documentos de identidad y proporcionaba números telefónicos y direcciones que no pudieron ser verificados.


