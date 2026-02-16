Leonardo David Díaz se encuentra extraviado en Medellín

Resumen: Se reporta como presuntamente extraviado al ciudadano Leonardo David Díaz Arévalo, venezolano de 19 años, identificado con cédula N.° 31725867 y nacido el 21 de febrero de 2006. Actualmente se encuentra en el hotel Casa Hogar Ser Feliz, ubicado en la carrera 47 #63-36 de Medellín .

Se reporta como presuntamente extraviado al ciudadano Leonardo David Díaz Arévalo, venezolano de 19 años, identificado con cédula N.° 31725867 y nacido el 21 de febrero de 2006. Actualmente se encuentra en el hotel Casa Hogar Ser Feliz, ubicado en la carrera 47 #63-36 de Medellín.

El joven fue localizado en un espacio público del municipio de Medellín, presentando discapacidad auditiva, dificultades para el habla y limitaciones motrices en los miembros inferiores, lo que complica su comunicación y orientación.

Durante la atención, no fue posible establecer contacto efectivo con su red familiar, social o institucional, a pesar de que portaba documentos de identidad y proporcionaba números telefónicos y direcciones que no pudieron ser verificados.