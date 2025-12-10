Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Leonardo Antonio Zapata desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 3 de diciembre en el barrio Navarra del municipio de Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    Leonardo Antonio Zapata desapareció en Bello

    Resumen: Leonardo Antonio Zapata Zapata, de 67 años, fue reportado como desaparecido el 3 de diciembre en el barrio Navarra del municipio de Bello.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Leonardo Antonio Zapata Zapata, de 67 años, fue reportado como desaparecido el 3 de diciembre en el barrio Navarra del municipio de Bello.

    Entre sus características físicas, se destaca que presenta una cicatriz en el abdomen, un detalle importante para su identificación.

    Al momento de su desaparición, Leonardo vestía un pantalón de sudadera verde, una camisa a cuadros rojo y negro, un buso gris y tenis negros.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.