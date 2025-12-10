Leonardo Antonio Zapata desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Leonardo Antonio Zapata Zapata, de 67 años, fue reportado como desaparecido el 3 de diciembre en el barrio Navarra del municipio de Bello.

Entre sus características físicas, se destaca que presenta una cicatriz en el abdomen, un detalle importante para su identificación.

Al momento de su desaparición, Leonardo vestía un pantalón de sudadera verde, una camisa a cuadros rojo y negro, un buso gris y tenis negros.

