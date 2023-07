VIDEO: León Mario Bedoya recibió oficialmente el aval de la ASI, para aspirar a la Alcaldía de Itagüí

in

En un evento frente a más de 1.200 personas, el exalcalde León Mario Bedoya López, recibió el documento que lo convierte oficialmente en el candidato de la ASI, para la Alcaldía de Itagüí.

Así las cosas, Bedoya se convierte en el primer aspirante avalado por este partido en todo el país.

“Yo estoy convencido de que León Mario Bedoya es una persona que representa los intereses de la gente. La gente de Itagüí necesita un administrador como él.

Sería digno para los itagüiseños que él tuviera la oportunidad de volver a la Alcaldía, porque sé que él va gobernar para la gente y no para unos pocos”, indicó César

Alberto Guzmán Correa, habitante del municipio de Itagüí.

Durante su primera administración, León Mario Bedoya fue calificado como el segundo mejor alcalde del Valle de Aburrá, con una aprobación de su gestión del

83.06%.

“Emprender esta batalla es complicado, porque hay un proyecto político que domina este municipio que tiene a la gente secuestrada y con miedo. Nosotros tenemos un

gran sueño y es que la plata de Itagüí se invierta de buena manera, la mayoría de las obras del municipio están desfinanciadas. Yo lamento mucho que un proyecto

político que manda en Itagüí, sea el que se esté beneficiando del poder de la administración”, afirmó el aspirante a la Alcaldía de Itagüí.

León Mario Bedoya López, afirmó que al oficialismo se le gana con la gente, con quienes están cansados de lo que ha pasado en la ciudad en los últimos años:

“En Itagüí no necesitamos alcaldes notarios, no necesitamos alcaldes que sean los mandaderos de otros. Nosotros necesitamos alcaldes con carácter, que sepan

tomar decisiones y que no se dejen ‘mangonear’”, agregó.

