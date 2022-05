VIDEO. León le arrancó un dedo al cuidador de un zoológico

En video quedó el aterrador momento en el que un león muerde la mano de un hombre después de que mete su brazo a través de la jaula para acariciar al animal.

Sucedió en un zoológico de Jamaica y las imágenes son espeluznantes.

En las imágenes se ve cuando el cuidador de un león comenzó a ‘provocar’ al animal mientras los turistas grababan. El hombre se vio atrapado sin poder sacar la mano de la boca del león, que acabó arrancándole un dedo.

Las risas del principio se convirtieron en gritos de pánico luego de que el león muerde el dedo a un guía que lo estaba tocando en su jaula.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022