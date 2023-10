«Lennons», la loca comedia argentina que mezcla surrealismo e imitaciones de John Lennon

in

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- La comedia surrealista, la artesanía y la silueta característica de John Lennon se dan cita en la película argentina «Lennons», un historia absurda sobre las apariencias dirigida por el fotógrafo José María Cicala y protagonizada por Gastón Pauls.

«Es una película perfectamente para la familia; de hecho, me parece más una película para niños que para gente adulta y ese fue un poco el espíritu durante el rodaje», reconoce Pauls en una entrevista con EFE, con motivo del estreno de la película el próximo 5 de octubre.

La cinta cuenta la historia de Canelón, un buscavidas porteño que cree haber encontrado el gran negocio de su vida cuando conoce a Norberto, propietario de una tintorería que guarda un extraordinario parecido con la estrella de The Beatles, John Lennon, al que interpreta el imitador del genio de Liverpool Javier Parisi.

Llena de cameos estelares, como el del guitarrista de la banda de rock argentina Sui Generis, Nito Mestre, el guion de «Lennons» está plagado de situaciones ridículas, canciones y enredos cómicos.

Una comedia artesanal

Sus autores, José María Cicala y Griselda Sánchez -que interpreta en la película a la doble de la última pareja de Lennon, Yoko Ono-, buscaron crear una película que permita al público evadirse de la dura vida cotidiana de Argentina, sumida en una grave crisis económica.

Cicala, coleccionista empedernido de todo tipo de objetos y artesano, se encargó del diseño de producción de la cinta y está detrás de todas las decisiones estéticas del filme, desde sus carteles promocionales hasta su decorado o su vestuario, pasando por detalles de ‘atrezzo’.

El director reconoce a EFE que la vertiente más alocada del español Álex de la Iglesia es una de las referencias más claras para diseñar la historia de «Lennons», en la que el mundo del circo -adorado también por el director bilbaíno- tiene un rol fundamental.

«Como un juego de niños»

Para Pauls, la experiencia de rodar esta película fue como adentrarse en un «juego de niños».

Su personaje, el canalla Canelón, que duerme entre trozos de pizzas rancios, camina con aires chaplinescos y habla con un descacharrante defecto que le hace añadir la letra ‘s’ al final de cada palabra, está «lleno de humildad y cae a menudo en el ridículo».

«Lo primero que tiene que perder un actor es el miedo al ridículo (…) Canelón va así por la vida, no hace análisis acerca de lo que hay o no que hacer, él hace y a mí como actor me invitaba a hacer lo mismo», reflexiona.

El intérprete cree que en el fondo, este antihéroe desafía las concepciones habituales de la vida al no tener «parámetros».

«Esta película tiene un montón de regalos», dice Pauls, que reconoce que trabajar con leyendas de la escena argentina como la veterana Betiana Blum o Luis Machín ha sido como «jugar». EFE

