El miércoles 23 de marzo el candidato presidencial Gustavo Petro presentó a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, momento en el que la lideresa afrocolombiana utilizó el lenguaje inclusivo para exponer que quiere que todos los colombianos vivan “sabroso”.

En diferentes oportunidades, la candidata a la Vicepresidencia de Colombia Francia Márquez utilizó términos como “todes”, “las nadies” y “mayoras”, lo que generó diversas reacciones.

Por un lado, unos admiraron que Francia Márquez le dé visibilidad a esas personas que, de acuerdo con ellos, han sido invisibilizadas por el lenguaje y a esas figuras características de culturas como las indígenas, afro, raizales y palenqueras que cumplen un papel esencial en el liderazgo y sabiduría de esas comunidades.

Mayoras y Mayores palabras de gran significado para los pueblos milenarios. Expresan un gran respeto por las personas con sabiduría de la vida, NO son palabras que se usan por moda lingüística.

Pero es razonable que muchos no lo entiendan, pues el Respeto es algo que no conocen.

— Aida Quilcue (@aida_quilcue) March 24, 2022