Leia, la gatica, se perdió en Sabaneta el 28 de diciembre ¿nos ayudas a encontrarla?

Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Sabaneta busca desesperadamente a su pequeña compañera. Se trata de Leia, una gatica de color café que fue vista por última vez la tarde de ayer domingo, 28 de diciembre de 2025.

El extravío ocurrió en el sector de Cortijo de San José, una zona donde los vecinos y cuidadores de mascotas suelen ser muy unidos. Sus dueños temen que Leia se haya desorientado o que, por el ruido de las festividades de fin de año, se encuentre escondida en algún jardín o unidad del sector.

Detalles para identificar a la mascota

:

Nombre: Leia.

Color: Café claro con rayas más oscuras.

Lugar de pérdida: Cortijo de San José, Sabaneta.

Última vez vista: Domingo 28 de diciembre (tarde).

Un llamado a la comunidad sabaneteña

Se solicita a los residentes de las unidades residenciales cercanas y a los vigilantes del sector revisar las zonas comunes. Si usted la ha visto merodeando, si logró resguardarla del frío o si tiene alguna pista sobre su paradero, por favor informe de inmediato.

Podría estar por la Doctora, Fidelena, Maderos del Campo e incluso por Cañaveralejo.

Cada minuto cuenta para que Leia regrese al calor de su hogar antes de que termine el año.

WhatsApp de contacto: 300 852 33 21

Desde Minuto30, recordamos que la solidaridad de los vecinos es la clave para estos reencuentros. Por favor, comparta esta imagen en los grupos de WhatsApp de su unidad y del barrio. ¡Ayúdanos a encontrarla!