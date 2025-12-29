Menú Últimas noticias
    Leia, la gatica, se perdió en Sabaneta el 28 de diciembre ¿nos ayudas a encontrarla?

    Sus dueños temen que Leia se haya desorientado o se encuentre escondida en algún jardín o unidad del sector.

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Sabaneta busca desesperadamente a su pequeña compañera. Se trata de Leia, una gatica de color café que fue vista por última vez la tarde de ayer domingo, 28 de diciembre de 2025.

    El extravío ocurrió en el sector de Cortijo de San José, una zona donde los vecinos y cuidadores de mascotas suelen ser muy unidos. Sus dueños temen que Leia se haya desorientado o que, por el ruido de las festividades de fin de año, se encuentre escondida en algún jardín o unidad del sector.

    Detalles para identificar a la mascota

    :

    Nombre: Leia.

    Color: Café claro con rayas más oscuras.

    Lugar de pérdida: Cortijo de San José, Sabaneta.

    Última vez vista: Domingo 28 de diciembre (tarde).

    Un llamado a la comunidad sabaneteña

    Se solicita a los residentes de las unidades residenciales cercanas y a los vigilantes del sector revisar las zonas comunes. Si usted la ha visto merodeando, si logró resguardarla del frío o si tiene alguna pista sobre su paradero, por favor informe de inmediato.

    Podría estar por la Doctora, Fidelena, Maderos del Campo e incluso por Cañaveralejo.

    Cada minuto cuenta para que Leia regrese al calor de su hogar antes de que termine el año.

    WhatsApp de contacto: 300 852 33 21

    Desde Minuto30, recordamos que la solidaridad de los vecinos es la clave para estos reencuentros. Por favor, comparta esta imagen en los grupos de WhatsApp de su unidad y del barrio. ¡Ayúdanos a encontrarla!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


