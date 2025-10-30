Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Legalizada incautación de mercancía de contrabando: Más de 53 mil pares de tenis avaluados en casi 19 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación legalizó ante un juez de control de garantías la incautación de un cargamento de mercancía que sería de contrabando, avaluada en más de 19 mil millones de pesos.

Los elementos incautados fueron encontrados en tres contenedores en la terminal portuaria de Buenaventura (Valle del Cauca).

El operativo de incautación fue realizado por uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), luego de encontrar inconsistencias en los documentos de importación de la mercancía ingresada al país por una empresa importadora.

Con la coordinación de un fiscal seccional, integrantes de la Polfa abrieron el primer contenedor que contenía más de 18 mil pares de calzado deportivo de diferentes marcas y colores, de fabricación extranjera, y 310 unidades de sillas plásticas.

En el segundo contenedor fueron encontrados 17.544 pares de zapatos deportivos, de diferentes tallas y colores, y 2.000 unidades de envases de vidrio para perfumes, de procedencia extranjera.

Por su parte, en el último contenedor, fueron incautados 17.300 pares de calzado de cuero en diferentes marcas y estilos y 430 unidades de envases de vidrio para perfumería.

Por esta incautación la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el delito de contrabando.