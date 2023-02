Luis Sinisterra se queda sin técnico: Leeds despidió a Jesse Marsch

Este lunes, 6 de febrero, el Leeds United confirmó la salida de Jesse Marsch, el director técnico estadounidense fue relevado de sus funciones tras no lograr triunfos desde noviembre y estar cerca del descenso.

Este fin de semana, luego de la caída de los Whites frente al Nottingham Forest, sus hinchas pidieron la salida del estratega, pues se encontraban inconformes con los resultados.

“Leeds United puede confirmar que el entrenador en jefe Jesse Marsch ha sido relevado de sus funciones. Rene Maric, Cameron Toshack y Pierre Barrieu también dejarán el club”, anunció el equipo por medio de un comunicado.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2023