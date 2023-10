Leclerc lamenta el choque con ‘Checo’ Pérez, pero asegura que no lo pudo evitar

in

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El piloto monaguesco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, lamentó este domingo su choque con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez que dejó al héroe local fuera del Gran Premio de México de Fórmula Uno.

"Estaba entre los dos Red Bull, 'Checo' trató de pasar y yo no tenía para dónde ir; no es bueno que haya terminado así, pero no lo hice a propósito", señaló el corredor, que terminó tercero en la carrera de México.

Leclerc alcanzó la 'pole position' este sábado; sin embargo fue atacado de manera feroz en el arranque de la carrera por los dos autos de Red Bull, del neerlandés Max Verstappen, campeón mundial, y de Sergio Pérez, líderes de la clasificación de pilotos.

Vertappen pasó por la derecha, Pérez por la izquierda, pero en un giro no quedó espacio, el mexicano impactó con Leclerc y salió de la pista, lo cual le costó quedar fuera de su carrera favorita del año.

"Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera. No fue así; tuve el contacto con Charles y fue desafortunado", explicó el mexicano, en tanto el monaguesco lamentó.

"No me dejó buen sabor esta situación", señaló Leclerc, séptimo de la clasificación de pilotos.

Por: EFE