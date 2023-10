LeBron James: «Todavía me queda mucho en el tanque»

in

Chicago (EE.UU.), 2 oct (EFE).- LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, aseguró este lunes, en el día de medios previo al comienzo de la temporada de la NBA, que "todavía" le queda "mucho en el tanque" y que encara la temporada con el anillo como objetivo y con los Juegos de París 2024 en su mente.

"Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny (su hijo sufrió un problema cardíaco este verano) también me inspiró. Siento que todavía me queda mucho en el tanque", dijo LeBron en rueda de prensa.

James generó dudas sobre su futuro el año pasado cuando, tras la eliminación contra los Denver Nuggets en las finales de la Conferencia Oeste, dijo que no tenía claro si seguiría compitiendo.

"En ese momento estaba cansado, destrozado, mentalmente estaba en muchas cosas, por eso salió esa frase, pero estoy feliz por regresar otro año", dijo LeBron.

A sus 38 años, James encara la temporada número 21 de su carrera en unos Lakers que no realizaron grandes cambios en su plantilla y que agregaron piezas como Christian Wood o Gabe Vincent a un grupo liderado por LeBron y Anthony Davis.

"Estoy muy optimista por volver a empezar y por cómo hemos jugado desde el parón del All-Star a las finales de conferencia. Contamos con una estructura sólida, tenemos esa afinidad. Muchos jugadores ya conocen el sistema, y creo que los chicos que llegaron van a adaptarse rápido", aseguró.

LeBron también reconoció que el incidente de su hijo Bronny, quien sufrió un paro cardíaco el pasado 24 de julio, le afectó profundamente.

Los controles revelaron que Bronny sufre un defecto cardíaco "anatómicamente y funcionalmente significativo", pero tratable.

"Bronny está muy bien, comenzó su proceso de rehabilitación para volver a jugar este año con sus compañeros. Fue operado con éxito, fueron muchas emociones para nuestra familia. Le dimos fuerza en todo el camino, estamos felices por ver dónde está ahora", dijo.

James confirmó además que está interesado en disputar los Juegos de París 2024 el próximo verano.

"Tengo interés, veremos qué pasa. A nivel físico, veré al final de la temporada. Pero no creo que habrá mucho desgaste, veremos qué pasa", afirmó.

Eso sí, LeBron reconoció que no sabe si esta campaña será la última de su carrera.

"No sé, no sé (si será mi última temporada). Estoy feliz en este momento, ilusionado. No sé cómo será el fin de trayecto, o el cierre de la temporada", admitió.

Por: EFE