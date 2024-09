Las Vegas (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Los Angeles Lakers ganaron este sábado el NBA In-Season Tournament y, tras la debida celebración, fue momento de reflexionar: es el segundo título de la dupla formada por LeBron James y Anthony Davis y ‘El Rey’ lo valora como algo único.

“Anthony lo es todo para mí, especialmente porque es la última etapa de mi carrera. El poder ser capaces de tener un joven hambriento y que hace las cosas que él hace, definitivamente me está dando una oportunidad de estar ahí y seguir creciendo. Pero también yo trato de inspirarle, para que siga con su carrera, y viceversa”, reconoció LeBron ante los medios.

Una pareja que fue determinante para las siete victorias en siete partidos que les dieron a los angelinos el campeonato.

«Si estamos juntos y sanos, sabemos que somos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Son muchos partidos juntos, jugando grandes momentos juntos», manifestó sentado al lado de Davis.

Este triunfo en Las Vegas abre la puerta a un planteamiento: el de si estos Lakers pueden pelear o no por un nuevo título de la NBA. No obstante, LeBron prefiere ir día a día.

«Todavía estamos muy lejos para tener una perspectiva de eso en diciembre, pero nos gusta dónde estamos ahora. Vamos a continuar con nuestros hábitos de trabajo, seguir estando sanos también. Pero estamos en diciembre. Lo comentaría pero no estoy pensando en mayo o junio. Están muy lejos, hay muchos pasos que tenemos que dar todavía y partidos que ganar antes de que empiece la postemporada», argumentó.

Ganar de esta manera y hacerlo en Las Vegas es especial, teniendo en cuenta la reconocida voluntad de LeBron de abrir una franquicia NBA en la ciudad. El máximo anotador de la historia de la liga volvió a confirmarlo públicamente.

«Nada ha cambiado. Mi entusiasmo por estar aquí cuando me retire, trayendo un equipo aquí, no ha cambiado. Los aficionados son impresionantes aquí», desarrolló.

«Como he dicho tienen todo: un equipo de WNBA, un equipo de béisbol está ya en camino, ya está el de NFL, el de hockey, la Fórmula Uno estuvo aquí hace unas semanas. Todo está aquí, es un lugar que me encanta, con grandes atracciones, la NBA va a ser una gran incorporación a esta ciudad. Ya hemos visto el éxito de la Summer League y de las Aces también», agregó.

Davis reconoce el trabajo de los demás

Con 41 puntos y 20 rebotes, Davis pudo ganar el MVP del torneo (no de la final) que entregaron a LeBron, pero destacó la importancia de seguir ganando los dos juntos.

«Lo hemos estado haciendo juntos durante mucho tiempo, hace cinco años ya. Simplemente hemos descubierto cómo hacerlo, nos conocemos el uno al otro, sabemos qué hacer», indicó.

En cualquier caso, Davis también reconoció el trabajo de los compañeros.

«No somos sólo nosotros, también por ejemplo D’Angelo Russell, todo el mundo ha contribuido. Cam Reddish, la defensa de Taurean Prince… Es una victoria de todos esta noche», indicó.

Austin Reaves se llevó un elogio especial, por haber jugado semejante partidazo y haberlo hecho enfermo.

«Austin significa mucho, lo que ha hecho esta noche, y también toda la temporada es increíble. Nos quita mucha presión a nosotros también, porque despierta mucho interés en él jugando para él o para otro compañero. Significa mucho para nuestra organización y para nuestro equipo. No hay nada que no pueda hacer. No sólo en ataque, también en defensa, lo demuestra cada vez que está en la pista», dijo.

Los Pacers pasan página

Tyrese Haliburton dio la cara tras la dura derrota en la final de los Pacers, transmitiendo el sentir del vestuario

«Estamos mal, frustrados. No jugamos bien esta noche, desde el principio hasta el final. Ellos han hecho un gran trabajo, nos han parado cuando lo han necesitado. Es frustrante. Y curioso porque todos dijeron que se sentía como un partido de torneo universitario, pero después del partido me vi en el vestuario y pensé que tenemos que volver a jugar el lunes», explicó.

Para la estrella de Indiana, es clave cómo administren estas sensaciones porque el calendario no permite detenerse y las conclusiones de las últimas semanas han sido muy positivas pese a la tristeza final.

«Tenemos una gira de cuatro partidos ahora y tenemos que manejar esto de manera positiva. Celebrar lo bueno que hemos hecho, pero ahora seguimos con la liga regular. Hay que pasar página», afirmó.

Por: EFE