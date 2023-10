Leão: Los jugadores de Portugal «se sienten cómodos» con Roberto Martínez

Lisboa, 10 oct (EFE).- Los jugadores de Portugal "se sienten cómodos" y están dando "una buena respuesta" sobre el terreno de juego a las órdenes del español Roberto Martínez, afirmó este martes el delantero Rafael Leão.

En una rueda de prensa en el complejo Cidade de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Leão descartó que la imponente trayectoria de Portugal en esta fase de clasificación "haya sido fácil o sencilla", pese a estar a una sola victoria de clasificarse para la Eurocopa de Alemania 2024.

"Estamos entendiendo bien lo que nuestro seleccionador (Martínez) quiere que hagamos en el partido, su idea", dijo el atacante del AC Milan.

Según Leão, Portugal ha conseguido "encajar muy bien" con la visión de Roberto Martínez, con quien "los jugadores se sienten cómodos y dan una buena respuesta en cada partido", y "ese ha sido el factor importante".

"El mensaje que da el míster es que 'somos Portugal', independientemente del adversario, siempre salimos a ganar", apuntó.

El combinado luso se enfrentará a Eslovaquia este viernes en el Estádio do Dragão, en Oporto, y en caso de victoria se asegurará el billete para la Eurocopa.

Rafael Leão recordó que Eslovaquia "creó algunas dificultades" a los portugueses en su último partido, por lo que no pueden "pensar hacia adelante" porque "todavía queda un partido por jugar".

"No podemos pensar hacia adelante. Si ganamos el partido del viernes, entonces podremos pensar (en la Eurocopa). Estamos concentrados en este partido", subrayó.

Pese a ser una de las estrellas del Milan y uno de los mejores jugadores de la Serie A italiana, Leão no siempre es titular con su selección, una situación que él mismo minimizó.

"Estoy muy contento de estar aquí y de tener la confianza del seleccionador. Depende de él elegir quiénes son los mejores. Hago todo lo posible por estar en el once, pero si no lo estoy no es algo que me desanime o me entristezca. Tenemos un buen elenco de jugadores, con talento y jóvenes, y yo solo soy uno más para ayudar", afirmó.

Portugal se enfrentará a Eslovaquia el próximo viernes, mientras que el lunes se medirá con Bosnia-Herzegovina en el estadio Bilino Polje en Zenica, en el país balcánico.

Las "quinas", como se conoce a la selección en Portugal en referencia al escudo del país, lideran el Grupo J con seis victorias en seis partidos, en los que han marcado 24 goles y no han encajado ninguno.

Por: EFE