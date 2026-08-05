Resumen: Según la información conocida, el anhelado documento migratorio apenas estaría disponible este miércoles 5 de agosto, dejándole al mandatario un margen de maniobra prácticamente nulo.

¡Le tocó deshacer las maletas! El viaje «de despedida» de Petro a EE. UU. que se quedó en un trino

Minuto30.com .- Al parecer, las leyes de la física y los rigurosos trámites migratorios no operan bajo la misma zona horaria de la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro se quedará con las ganas de realizar su anhelado viaje de despedida a Estados Unidos antes de entregar el poder este 7 de agosto, todo gracias a un viejo conocido de cualquier ciudadano de a pie: hacer las vueltas a última hora.

La urgencia por visitar las cenizas de Albert Einstein terminó enredada.

Un deseo presidencial a contrarreloj

La historia, revelada por el periodista Ricardo Ospina en la mesa de Mañanas Blu, comenzó como ya es costumbre en este cuatrienio: con una publicación en la red social X. Allí, el mandatario saliente le anunció al país su imperioso deseo de viajar a Princeton, Nueva Jersey. ¿El objetivo de tan apremiante misión de Estado a escasos días de abandonar el cargo? Conocer el lugar relacionado con las cenizas del científico Albert Einstein.

Sin embargo, la genialidad del padre de la teoría de la relatividad no pareció inspirar una logística eficiente dentro del equipo presidencial.

La burocracia no distingue investiduras

Tras la manifestación pública del presidente, sus asesores corrieron a tramitar la autorización y la visa necesaria ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Pero, para sorpresa de nadie, las autoridades norteamericanas demostraron que sus tiempos diplomáticos no se ajustan a los impulsos de las redes sociales:

Trámite tardío: Fuentes consultadas por el medio radial confirmaron que la solicitud se radicó cuando el calendario ya jugaba totalmente en contra. Un claro recordatorio de que dejar los papeles para el último minuto es un deporte que se practica hasta en las más altas esferas del poder.

Aprobación «relativa»: Según la información conocida, el anhelado documento migratorio apenas estaría disponible este miércoles 5 de agosto, dejándole al mandatario un margen de maniobra prácticamente nulo.

Un itinerario matemáticamente imposible

Con la visa saliendo del horno a escasas 48 horas de la ceremonia de transmisión de mando al presidente electo Abelardo De La Espriella, los números simplemente no dieron.

Lograr tomar un vuelo a Nueva Jersey, buscar la inspiración en los restos de Einstein y regresar a Bogotá a tiempo para entregar la Presidencia requería, irónicamente, la capacidad de viajar en el tiempo.

Ante la imposibilidad de doblar el espacio-tiempo o de flexibilizar la burocracia migratoria estadounidense, el mandatario saliente no tuvo más remedio que deshacer las maletas y conformarse con repasar las teorías del físico alemán desde la comodidad de Bogotá.