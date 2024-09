Le salió otro «cachón» a Nataly Umaña y dice que ella le mintió diciéndole que no era casada en un fin de semana romántico.

El programa «Lo Sé Todo Colombia» soltó una bomba, luego que Alejandro Estrada Esposo de Nataly Umaña, entrara a la Casa de los Famosos y la enfrentara por su cercanía a Melfi. Donde dejó claro que la relación llegaba a su final deseando le éxitos en el amor por el triángulo en el que lo puso.

Lo que nadie esperaba es que la novela tuviera más capítulos y un nuevo personaje apareciera en la vida de Nataly Umaña. Se trata del cantante urbano que se hacer llamar en instagram «Mar Killer» y su nombre real es Marcos Alexandro Di Nunzio. “Empezamos a conocernos y ella me había dicho que estaba separada, que no estaba casada. Intercambiamos números de teléfono y así nos conocimos, esa fue la primera vista con ella”. Expresó el artista que también aseguró, que vivió un recorrido en Cartagena y Guatapé (Antioquia). Al parecer la conoció en Bogotá, congeniando y luego Nataly Umaña, lo acompañó a unos eventos en Cholón y el Oriente Antioqueño. “Después pudimos profundizar y me conocí mejor con ella cuando salimos los dos. Estaba en un evento en Cartagena y ella me acompañó a ese evento y al día siguiente fuimos a Cholón”. Son algunos de los recuerdos que Marcos Alexandro, compartió al espacio de chismes televisivo.

«Es super amable, es una mujer cariñosa y super pasional era una buena mujer conmigo, lástima todas esas mentiras que dijo por qué era una buena mujer» dijo Killer al espacio Lo Sé Todo Colombia, atizando más la historia de este «Mercado de Lágrimas» de la Casa de los Famosos del Canal RCN. «Ahora entiendo por qué si estaba casada y yo subía una foto con ella eso se volvía loco, entonces ese es el problema«. Ahora que la vio a Nataly Umaña en el reality armó todo el rompecabezas de una relación que no prosperó.

Marcos Alexandro «Mar Killer» habla de su fallido romance



