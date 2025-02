¡Le sacaron la piedra a Edwin Cardona! Se incomodó con una pregunta

Después del partido de Santa Fe contra Atlético Nacional, un periodista le preguntó a Edwin Cardona sobre las personas que dicen que ya está retirado, lo que lo incomodó. Cardona respondió que no sabía por qué decían eso, ya que había sido campeón tres veces en menos de 53 días y que sus estadísticas eran buenas.