¡Le prendieron las luces! Mineducación exige explicaciones al rector de la Universidad del Cauca

Resumen: El Ministerio de Educación Nacional le exigió explicaciones al rector de la Universidad del Cauca, Deibar René Hurtado Herrera, por una denuncia que señala presuntas irregularidades administrativas, aumentos salariales injustificados, presunto nepotismo y posible favorecimiento político de su reelección. Según la denuncia, el rector tendría cinco días hábiles para responder con documentos y pruebas.

La Universidad del Cauca amaneció este jueves en el ojo del huracán. Una denuncia que circula en redes señala posibles hechos de corrupción dentro de la administración de esa institución de educación superior y, según esa misma denuncia, el Ministerio de Educación Nacional ya le habría pedido explicaciones formales a su rector, Deibar René Hurtado Herrera.

De acuerdo con la información que circula, el Ministerio habría remitido un oficio fechado el 21 de octubre, con radicado 2026-EE-387944, en el que exige explicaciones sobre trece hechos que comprometerían decisiones de la actual administración de la Alma Mater caucana.

¿Qué dice la denuncia contra la Universidad del Cauca?

Los denunciantes aseguran que en la universidad se habrían realizado reclasificaciones laborales y aumentos salariales aparentemente injustificados, al tiempo que se preparaba una ampliación de la planta de personal de la institución.

Pero el señalamiento más delicado es otro: según la denuncia, algunas de estas decisiones podrían haber servido para favorecer políticamente la reelección del rector, quien dirige la universidad para el periodo 2022-2027.

También aparecen cuestionamientos sobre presunto nepotismo, posibles conflictos de intereses con dirigentes sindicales y el manejo de personal en dependencias que atraviesan dificultades financieras.

Las preguntas que plantean los denunciantes son directas: ¿se estaba utilizando la nómina universitaria para consolidar un proyecto de poder? ¿Quiénes recibieron los beneficios y por qué? ¿Qué funcionarios conocían estas decisiones?

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Cinco días hábiles para responder

Según la denuncia, el Ministerio de Educación le habría dado al rector cinco días hábiles, contados desde la recepción del oficio, para responder con documentos y pruebas que respalden las decisiones cuestionadas por los denunciantes.

El Gobierno Nacional ya tendría conocimiento formal de las denuncias a través del Ministerio. Aunque no se ha confirmado que el presidente de la República conozca personalmente el expediente, el caso podría escalar si se llegan a encontrar irregularidades dentro de la administración universitaria.

Hay que aclarar que, por ahora, no existe una declaración oficial de corrupción contra el rector ni contra la administración de la Universidad del Cauca. Habrá que esperar la respuesta de la institución antes de prejuzgar sus actuaciones.

La eventual aparición de documentos y testimonios de personas vinculadas a la universidad que conozcan lo ocurrido podría resultar decisiva para esclarecer los hechos que hoy son apenas una denuncia pública.

¿Quién es Deibar René Hurtado Herrera?

Deibar René Hurtado Herrera es el rector de la Universidad del Cauca para el periodo 2022-2027. Es Licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle, Especialista en Ciencias del Deporte de la Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, en Brasil, Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales.

Antes de llegar a la rectoría se desempeñó como jefe del Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, representante de los profesores ante el Consejo Académico, director del Doctorado en Ciencias de la Educación y Vicerrector de Cultura y Bienestar de la institución.

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La Universidad del Cauca, fundada en 1827 y con sede en Popayán, es una de las universidades públicas más antiguas y reconocidas del país. Actualmente ofrece 43 programas de pregrado y 48 de posgrado, por lo que cualquier señalamiento sobre su administración tiene eco nacional.

La señal de alarma ya está encendida en la ciudad blanca: si la información que circula es cierta, el Ministerio comenzó a pedir cuentas y las explicaciones del rector tendrán que estar respaldadas con pruebas. Minuto30 estará atento a la respuesta oficial de la Universidad del Cauca y a los pronunciamientos del Ministerio de Educación sobre este caso que apenas comienza.

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