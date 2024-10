'Le pido ayuda a la iglesia católica': El alcalde de Cartagena solicito un 'exorcismo' para su despacho

El primero de enero dio lugar a que muchos alcaldes de posesionaran en su nuevo cargo, entre ellos el alcalde de Cartagena.

Dumek Turbay, exgobernador y ahora alcalde de la cuidad amurallada, en medio de su posesión hizo un requerimiento especial.

Pues señalo que no iba a trabajar en su despacho, hasta que la iglesia católica le ayude, según el alcalde de Cartagena, allá habitaba un demonio.

“No hay forma de que entre a ese despacho, donde estuvo un demonio. Por ello le pido a la iglesia católica, y lo digo en serio, que haga un exorcismo”, dijo Turbay

Dumek, le solicitó permiso al gobernador Bolívar, Yamil Arana, poder trabajar desde otra sede.

“Por ahora voy a trabajar acá en el Palacio de la Proclamación, ya le pedí permiso al Gobernador Arana (…) Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana. No hay forma de que pueda poner un pie en ese escenario (Aduana), hasta que la Iglesia Católica no me ayude”, Enfatizó Turbay .

