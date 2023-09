‘Le pidieron la casa’: Mujer que construyó casa en terreno de su suegro la tumbó antes de irse

Una mujer había construido su casa en el terreno de su ex suegro, luego de una tutela interpuesta por el señor el poder judicial ordenó el desalojo.

La mujer, madre de cuatro hijos, fue abandonada por su esposo luego de que él se fuera a vivir con otra mujer.

El hecho ocurrió en Huaral, cuidad de Perú, la madre los cuatro hijo nunca se imaginó que tendría que irse de la casa de tres pisos.

En un entrevista con el medio Trome, la mujer afirmó que “El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más.

Yo tengo documentos en la comisaría que él se retira voluntariamente, yo no lo he botado”.

A raíz de que le el poder judicial ordenara el desalojó ella decidió tumbar la casa, con la razón de que ese lugar le había costado muchos esfuerzos y no pensaba compartir con su expareja.

Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, más no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno”, agregó la mujer.

Más noticias Internacionales.