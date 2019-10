“Le pediría a Aida Merlano reflexionara en su decisión”, dice su abogado

Bladimir Cuadro, apoderado de la excongresista Aída Merlano ha hablado para medios nacionales para referirse a la fuga de su defendida, el letrado dijo desconocer las intenciones de Merlano y hasta le pidió reflexionar.

Cuadro dijo en Mañanas Blu que: “Solo por medios de comunicación me enteré de la captura. No conozco los motivos y los cargos que le pretenden imputar. No he tenido contacto con la joven ni con las autoridades de la Fiscalía”.

El abogado, quien también defiende a la hija de la excongresista, relató lo que ha hablado con los hijos de la hoy prófuga: “La hija también me aseguró lo mismo: que no había tenido contacto con la mamá”.

Finalmente, Cuadro le pidió a Merlano reflexionar: “Personalmente, sí le pediría a Aida Merlano que, ante estos episodios, reflexionara en su decisión y pudiera comparecer ante las autoridades y así evite este sufrimiento para toda su familia”.