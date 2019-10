¿Le parecen justos? Estos millones ganan algunos de los futbolistas que están promoviendo el paro en Colombia

Los futbolistas tomaron la decisión de irse a paro a partir de la fecha 20 de la Liga Águila, y el hecho ha causado polémica porque una de las peticiones de estos es recibir más dinero, producto de los derechos de televisión y otros, sin embargo, en el ‘Pulso del fútbol’ de Caracol Radio, dieron a conocer los millonarios salarios de algunos deportistas que apoyan la idea de cesar el fútbol hasta que la Dimayor acepte sus peticiones.

El encargado de revelar las cifras fue el periodista Óscar Rentería, quien anunció que por ejemplo, el salario de Andrés Cadavid, defensa de Independiente Medellín, es de 115 millones de pesos, y que eso no incluye bonificaciones.

Por su parte, sobre Daniel Bocanegra y Vladimir Hernández, jugadores de Atlético Nacional, aseguró que sus salarios eran de 143 y 155 millones de pesos, respectivamente.

Otro de los jugadores que ha dado de qué hablar por el paro es el argentino Matías Pisano, de América de Cali, que gana 150 millones de pesos, siendo uno de los deportistas mejores pagos del país.

Ante esta afirmación, su compañero de turno, Cesar Augusto Londoño, no solo lo apoyó, sino que además se refirió a que algunos deportistas se pasan los acuerdos ‘por la galleta’: “Muchos jugadores no respetan los contratos, firman por 3 años y a los 6 meses piden aumento y si no hay premios, no rinden”.