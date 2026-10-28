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¿Le llegó la alerta? Fuerte sismo sacudió la mañana de este miércoles

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 emitido por la entidad técnica, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 104 kilómetros

Publicado por: SoloDuque

Imagen de archivo de un sismógrafo registrando la actividad sísmica en Colombia
¿Le llegó la alerta? Fuerte sismo sacudió la mañana de este miércoles

Resumen: La Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 4.1 registrado a las 10:01 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, cuyo epicentro fue localizado en jurisdicción del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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La Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 4.1 registrado a las 10:01 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, cuyo epicentro fue localizado en jurisdicción del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Boletines del SGC muestran la localización del sismo de magnitud 4.1 en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 emitido por la entidad técnica, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 104 kilómetros, catalogándose como un evento de profundidad intermedia. Esta condición técnica suele favorecer que la onda sísmica se propague y sea percibida en un radio geográfico más amplio, aunque amortiguando la fuerza del impacto directo sobre la superficie en la zona epicentral.

Por la ubicación geográfica de San José del Palmar, situado en las estribaciones de la cordillera Occidental y limítrofe con los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, el temblor fue reportado como perceptible en varias localidades del Eje Cafetero y municipios del norte del Valle.

Tras el remezón matutino, los comités locales de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro activaron los protocolos de barrido preventivo en las cabeceras municipales y sectores rurales de la zona de influencia, sin que de manera preliminar se reporten personas lesionadas o afectaciones en infraestructuras y redes de servicios públicos.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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