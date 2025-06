¿Le gusta? 17 goles en los primeros juegos del Mundial de Clubes

Resumen: Los primeros cinco partidos del Mundial de Clubes de Estados Unidos dejaron un total de 17 goles, destacando la aplastante victoria del Bayern Múnich por 10-0 sobre el Auckland City, con dobletes de Coman y Olise, y un triplete de Musiala, que generó dudas sobre el nivel de algunos participantes. Además, el campeón de la Champions League goleó 4-0 al Atlético de Madrid, y Botafogo venció 2-1 al Seattle Sounders. Los encuentros entre Inter Miami y Al Ahly, y Palmeiras contra Oporto, terminaron en empate sin goles. La acción continúa el lunes 16 de junio con los partidos Chelsea vs. Los Ángeles, Boca Juniors vs. Benfica y Flamengo vs. Esperance Tunis.