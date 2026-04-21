Resumen: El candidato oficialista Iván Cepeda ha desatado una fuerte controversia política al condicionar su participación en los debates presidenciales a tres exigencias innegociables: enfrentarse únicamente a Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella (excluyendo al centro político), exigir un escenario regional con un moderador independiente, y vetar por completo el tema de la seguridad, uno de los puntos más críticos del actual gobierno. Estas imposiciones han provocado una lluvia de críticas en redes sociales, donde ciudadanos y figuras de la oposición lo acusan de cobardía, de promover una polarización extrema y de buscar un "debate a la carta" que evade deliberadamente las verdaderas preocupaciones de los colombianos.

Le faltó pedir que Petro fuera el que hiciera las preguntas: las exigencias de Iván Cepeda para ir a debates

La carrera por la Casa de Nariño entra en una fase de alta tensión. Tras semanas de ausencia en los foros públicos y presiones de distintos sectores, el candidato oficialista por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que finalmente participará en los debates presidenciales. Sin embargo, su equipo de campaña ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones innegociables que han encendido un fuerte debate político y ciudadano.

Las exigencias de la discordia

Para que el candidato oficialista se mida en un cara a cara antes de la primera vuelta, su campaña ha trazado una línea roja con tres exigencias principales:

Exclusión del centro político: Cepeda exigió que el encuentro sea un debate a tres bandas, únicamente frente a los candidatos de la derecha: Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo De La Espriella. Esta decisión deja por fuera a los aspirantes del centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, bajo el argumento de querer debatir directamente con “los dos modelos de país en disputa”.

Locación regional y moderación a medida: El candidato pidió que el debate no se realice en los estudios tradicionales de Bogotá, sino en una región (se ha sugerido zonas como el Sumapaz), argumentando que se debe descentralizar la política. Además, exigió un “moderador independiente” para evitar que el periodista “se convierta en otro contradictor más”.

Veto a la crisis de seguridad: Quizás el punto más controvertido es la intención de enfocar el debate exclusivamente en el modelo económico y de desarrollo, dejando por fuera el tema de la seguridad. Este es uno de los flancos más débiles y sensibles del actual gobierno de Gustavo Petro, especialmente frente al crecimiento de grupos armados bajo el marco de la “Paz Total”.

Lluvia de críticas en redes sociales: “Antidemocrático y cobarde”

Las condiciones impuestas por el equipo de Iván Cepeda no tardaron en generar una ola de indignación en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios, periodistas y políticos de oposición han posicionado tendencias criticando lo que consideran un “debate a la carta”.

Las reacciones más contundentes vinieron de los candidatos excluidos. La exalcaldesa Claudia López arremetió en sus redes calificando la exclusión de “cobarde y antidemocrática”, asegurando que Iván Cepeda y la derecha intentan polarizar el país y censurar a quienes no hacen parte de los extremos. Por su parte, Sergio Fajardo trinó: “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?”.

Entre los ciudadanos, las críticas se han enfocado fuertemente en la evasión del tema de seguridad:

“¿Cómo pretendes ser presidente y prohibir que te pregunten por la seguridad cuando a la gente la están atracando y matando en las calles? Un debate sin hablar de orden público es una burla.” — @CarlosG_2026 en X.

“Cepeda solo va si le arman el set, le escogen a los rivales que le convienen para victimizarse y le prohíben al moderador hablar de las masacres. Eso no es un debate, es un publirreportaje.” — @Laura_Opina en X.

“Excluir al centro es la estrategia perfecta de los extremos para seguir dividiendo al país. Petro y Uribe 2.0. Necesitamos escuchar a TODOS los candidatos.” — Comentario destacado en TikTok.

Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella han manifestado su disposición a asistir, aunque han dejado claro que no permitirán que se les impongan “guiones” o se les censure al momento de cuestionar el estado de la seguridad nacional. Los próximos días serán decisivos para ver si los medios de comunicación y las campañas logran un consenso sobre las reglas de juego.

Le faltó pedir que Petro fuera el que hiciera las preguntas: las exigencias de Iván Cepeda para ir a debates