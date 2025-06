¿Le está pidiendo cacao? Musk se disculpó por algunas de las acusaciones que hizo contra Trump

El magnate tecnológico Elon Musk ha emitido un comunicado público en el que lamenta sus recientes comentarios contra el expresidente Donald Trump, admitiendo que sus publicaciones en redes sociales “fueron demasiado lejos”. La disculpa llega tras una semana de un abierto y tenso enfrentamiento que ha tenido repercusiones políticas y financieras.

A través de su plataforma X (anteriormente Twitter), Musk escribió: “Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos”. Aunque el empresario no especificó a qué publicaciones se refería, su mensaje fue interpretado como un claro intento de desescalar la confrontación.

El conflicto entre los dos influyentes personajes se desató cuando Musk criticó duramente un proyecto de ley fiscal impulsado por la administración Trump, calificándolo de “abominación repugnante” y de generar un “gasto enorme y escandaloso”. La disputa escaló cuando Trump respondió calificando a Musk de “LOCO” y amenazando con retirar subsidios y contratos gubernamentales a sus empresas, como Tesla y SpaceX, lo que provocó una caída significativa en el valor de las acciones de Tesla.

Uno de los puntos más álgidos de la confrontación fue la explosiva afirmación de Musk en X de que Donald Trump estaba en los “archivos de Epstein”, insinuando una relación con el convicto Jeffrey Epstein, lo que reavivó la polémica y generó un gran revuelo. Aunque Musk posteriormente eliminó este y otros trinos incendiarios, el daño ya estaba hecho.

La disculpa de Musk llega en un momento en que ambas partes habían mostrado, de manera sutil, un intento de moderar el tono. Trump, por su parte, había declarado previamente que “solo le deseaba lo mejor” a Musk, aunque sin descartar posibles consecuencias.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025