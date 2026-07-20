¿Le empujaron la cama? Fuerte temblor en Colombia estremeció una gran parte del país

Resumen: las autoridades de gestión del riesgo a nivel nacional y departamental no han reportado daños estructurales de gravedad

Minuto30.com .- La noche de este domingo 19 de julio terminó con un sobresalto para miles de colombianos. Un fuerte sismo sacudió gran parte del territorio nacional, activando las alarmas y reportes ciudadanos a través de las redes sociales en diferentes departamentos del país.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió en una de las zonas con mayor actividad sísmica del continente, pero su profundidad permitió que la onda expansiva se sintiera con fuerza en las principales capitales.

¿De cuánto fue el temblor y dónde fue el epicentro?

El evento sísmico se registró exactamente a las 8:44 p. m. (hora local). Según el reporte oficial, el sismo tuvo una magnitud de 4.6 en la escala de Richter.

El epicentro fue localizado nuevamente en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, conocido coloquialmente como el «nido sísmico» de Colombia. El informe detalla que el movimiento tuvo una profundidad de 158 kilómetros.

Cabe destacar que, en sismología, los temblores profundos tienden a sentirse en áreas geográficas mucho más amplias, aunque su potencial de daño superficial suele ser menor en comparación con los sismos superficiales.

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el sismo?

Pora la profundidad y magnitud del evento, el temblor tuvo un amplio radio de percepción. Los reportes de ciudadanos y autoridades locales indican que el sismo se sintió con diferentes niveles de intensidad en los siguientes municipios y capitales:

Santander y Magdalena Medio: Bucaramanga, Barrancabermeja y Vélez.

Bogotá y Cundinamarca: Bogotá D.C., Zipaquirá y La Vega.

Boyacá: Sogamoso, Duitama y Moniquirá.

Antioquia: Medellín y Sabaneta.

Tolima: Ibagué.

Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades de gestión del riesgo a nivel nacional y departamental no han reportado daños estructurales de gravedad, ni personas lesionadas a causa del movimiento telúrico. Se mantienen los monitoreos preventivos habituales en las zonas cercanas al epicentro.