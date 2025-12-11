Le dieron orden de captura por abusar de su primo de 7 años en la casa de la abuelita

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Foto de cortesía.
    Resumen: Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado, quien le fue librada orden de captura para cumplir la medida impuesta.

    La Fiscalía General de la Nación evidenció el abuso sexual del que vendría siendo víctima un niño de 7 años, por parte de un familiar suyo.

    La evidencia recopilada por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) permitió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al ahora investigado.

    Los hechos ocurrieron entre 2023 y julio pasado cuando el procesado habría aprovechado su cercanía con el menor, quien era dejado a cargo para el cuidado bajo el mismo hogar. Según se logró determinar, los abusos sucedieron en la vivienda de la abuela de la víctima, ubicada en la Dorada (Caldas).

    La Fiscalía imputó al investigado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado, quien le fue librada orden de captura para cumplir la medida impuesta.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


