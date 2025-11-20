Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tapicero de 31 años fue atacado brutalmente, con arma de fuego, arma blanca y con golpes, por dos venezolanos en Belén La Palma, Medellín. Los agresores fueron capturados

¡Le dieron con lo que encontraron! Dos venezolanos casi matan a un tapicero en Belén La Palma

Minuto30.com .- Un hombre de 31 años, de profesión tapicero, fue víctima de una brutal tentativa de homicidio en el barrio Belén La Palma de Medellín, ocurrida en la tarde del 19 de noviembre.

La víctima, quien se encontraba trabajando, fue atacada por dos sujetos, quienes emplearon una violencia extrema; inicialmente, el tapicero fue golpeado y apuñalado; no contentos con ello, los agresores utilizaron un arma de fuego, al parecer traumática, para continuar el ataque.

Tras la agresión, los dos atacantes, presuntamente venezolanos, huyeron rápidamente del lugar.

El tapicero fue asistida y trasladada de inmediato a una unidad hospitalaria el sector. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitido a un centro médico de mayor complejidad, donde actualmente se encuentra en recuperación.

Según versiones extraoficiales, se logró la captura de los dos extranjeros, presuntamente implicados en el violento hecho.

