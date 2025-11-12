Más de 50 explosivos le incautaron a la subestructura de Iván Mordisco

Resumen: Gran golpe a 'Iván Mordisco' en Guaviare: 19 muertos, 3 menores rescatados y 25 neutralizados tras 72 horas de combate. Incautados 23 fusiles y 50 explosivos de la estructura criminal dedicada al narcotráfico y reclutamiento forzado.

Le dieron duro a «Iván Mordisco» en Guaviare: 19 muertos, 3 menores recuperados y más de 50 explosivos incautados

Minuto30.com .- El Comandante General de las Fuerzas Militares reportó una operación militar y policial de alto impacto contra las subestructuras Armando Ríos y Martín Villa, pertenecientes al grupo de alias Iván Mordisco.

La acción decisiva de las Fuerzas Militares y la Policía se concentró en la zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, y fue el resultado de meses de inteligencia, planeamiento operacional y 72 horas de intensos combates.

Esta operación culminó con un total de 25 neutralizaciones: 19 de los integrantes de las subestructuras murieron en desarrollo de las operaciones militares, uno fue capturado y dos se sometieron a la justicia. Adicionalmente, se logró la crucial recuperación de tres menores que habían sido víctimas de reclutamiento forzado.

La contundencia y precisión de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia se hizo sentir sobre las subestructuras Armando Ríos y Martín Villa, bajo el mando delictivo del narcoterrorista alias Iván Mordisco. En el marco de una operación militar y policial decisiva, desarrollada en… pic.twitter.com/NtZKnoMkzq — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 12, 2025

Material Incautado

La operación conjunta (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía) logró la incautación de abundante material de guerra:

Armamento: 23 fusiles, 5 ametralladoras, 5 armas cortas.

Municiones: 59.000 cartuchos de diferentes calibres.

Explosivos: 50 artefactos, incluyendo minas, un balón bomba y artefactos explosivos improvisados (AEI).

Otros: Equipos de comunicaciones y material de intendencia.

Delitos de las Estructuras Criminales

Estas subestructuras tenían un amplio prontuario delictivo, siendo responsables de controlar las rutas del narcotráfico en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas; también ordenar el reclutamiento forzado de menores y realizar extorsiones a comerciantes y ganaderos en la región del Guaviare.

Compromiso de las Fuerzas Militares

El mensaje final del Comandante General ratifica el compromiso inquebrantable de las Fuerzas Militares y la Policía con la seguridad del pueblo colombiano. Aseguran que las operaciones ofensivas continuarán con decisión, sincronización interinstitucional y absoluto respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

