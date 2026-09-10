Resumen: La información fue compartida inicialmente por el periodista Mariano Olsen y complementada por Felipe Sierra, reconocidos en el manejo del mercado de fichajes. Ambos comunicadores aseguraron que ya existe un "acuerdo verbal" y que las negociaciones van por excelente camino.

Le dice no a Italia ¿y si a Atlético Nacional?: James habría llegado a «acuerdo verbal» con el verde

Minuto30.com .- El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) podría dar su golpe más de opinión más contundente. En las últimas horas, tomó fuerza la inminente llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional, luego de que el jugador descartara su regreso al fútbol europeo.

El «no» a Italia

Según revelaron medios italianos, el ’10’ de la Selección Colombia desestimó una propuesta del Avellino, equipo de la segunda división de ese país. La oferta económica rondaba el millón de dólares por temporada, pero contaba con una condición que no habría convencido al colombiano: su continuidad estaba estrictamente sujeta a que el club lograra el ascenso a la primera división.

De los rumores al «acuerdo verbal»

Apenas minutos después de conocerse su negativa a la escuadra italiana, estalló la noticia en Colombia. Lo que venía siendo un fuerte «runrún» durante los últimos días en el entorno de Nacional, parece haberse concretado.

La información fue compartida inicialmente por el periodista Mariano Olsen y complementada por Felipe Sierra, reconocidos en el manejo del mercado de fichajes. Ambos comunicadores aseguraron que ya existe un «acuerdo verbal» y que las negociaciones van por excelente camino.

De confirmarse las firmas en los próximos días, James Rodríguez, uno de los máximos ídolos y referentes históricos del combinado nacional, regresaría a la liga colombiana para reforzar al cuadro antioqueño en el actual campeonato, rompiendo por completo el mercado de pases del FPC.