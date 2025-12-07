Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Le dejaron una bufanda! Nuevos detalles del embolsado hallado en zona boscosa de Sabaneta

    Se pudo establecer que se trata de un hombre de entre 20 y 30 años de edad

    Publicado por: SoloDuque

    Un cuerpo embolsado fue hallado en inmediaciones de la vereda pan de Azúcar, en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía
    Un cuerpo embolsado fue hallado en inmediaciones de la vereda pan de Azúcar, en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía
    ¡Le dejaron una bufanda! Nuevos detalles del embolsado hallado en zona boscosa de Sabaneta

    Resumen: Se conoció de manera extraoficial que el cuerpo estaba cubierto con una lona y llevaba puesta una bufanda, elementos que cubrían parcialmente a la víctima

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas se han revelado nuevos detalles sobre el cuerpo de un hombre que fue encontrado embolsado en inmediaciones de Sabaneta durante el día sábado, 6 de diciembre.

    Se conoció de manera extraoficial que el cuerpo estaba cubierto con una lona tipo polisombra y llevaba puesta una bufanda, elementos que cubrían parcialmente a la víctima; sin embargo, personas que pasaron por el lugar se percataron del extraño bulto, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

    Se pudo establecer que se trata de un hombre de entre 20 y 30 años de edad y cuyo cuerpo presentaba múltiples signos de violencia, con golpes y morados en rostro y extremidades.

    Cuentan testigos que, por el estado en que fue encontrado, el hombre llevaría varios días de fallecido antes de ser descubierto.

    Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para lograr la plena identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias y los responsables de este violento homicidio.

    A dos metros de la vía principal

    El cuerpo, correspondiente a un hombre, fue hallado en condiciones que sugieren un homicidio violento. La víctima estaba dentro de una bolsa plástica y, adicionalmente, envuelto en una polisombra de color negro. El hallazgo se produjo en una zona de espesa vegetación, a unos dos metros de la vía.

    Lea también: En Sabaneta: el cuerpo de un hombre fue hallado entre bolsas negras

    Aquí más Noticias de Sabaneta

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.