¡Le dejaron una bufanda! Nuevos detalles del embolsado hallado en zona boscosa de Sabaneta

Un cuerpo embolsado fue hallado en inmediaciones de la vereda pan de Azúcar, en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía

Resumen: Se conoció de manera extraoficial que el cuerpo estaba cubierto con una lona y llevaba puesta una bufanda, elementos que cubrían parcialmente a la víctima

Minuto30.com .- En las últimas horas se han revelado nuevos detalles sobre el cuerpo de un hombre que fue encontrado embolsado en inmediaciones de Sabaneta durante el día sábado, 6 de diciembre.

Se conoció de manera extraoficial que el cuerpo estaba cubierto con una lona tipo polisombra y llevaba puesta una bufanda, elementos que cubrían parcialmente a la víctima; sin embargo, personas que pasaron por el lugar se percataron del extraño bulto, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Se pudo establecer que se trata de un hombre de entre 20 y 30 años de edad y cuyo cuerpo presentaba múltiples signos de violencia, con golpes y morados en rostro y extremidades.

Cuentan testigos que, por el estado en que fue encontrado, el hombre llevaría varios días de fallecido antes de ser descubierto.

Las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para lograr la plena identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias y los responsables de este violento homicidio.

A dos metros de la vía principal

El cuerpo, correspondiente a un hombre, fue hallado en condiciones que sugieren un homicidio violento. La víctima estaba dentro de una bolsa plástica y, adicionalmente, envuelto en una polisombra de color negro. El hallazgo se produjo en una zona de espesa vegetación, a unos dos metros de la vía.

