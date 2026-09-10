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Resumen: Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Nacional emitió un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia, recordando que la protección y el cuidado de los niños es una responsabilidad indelegable

¡Le dejaron la maleta y unos juguetes! Niño de un año abandonado en una calle de Bogotá

En medio de la madrugada, un habitante de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se alertó al escuchar golpes en la puerta de su vivienda. Al salir a verificar, se encontró con un escenario lamentable: un bebé de apenas un año de edad dormía a la intemperie en plena vía pública, dejado a su suerte.

Junto al niño, quien no presentaba señales de acompañantes cerca, se encontró únicamente una maleta. En su interior, la persona que lo dejó empacó elementos básicos para su cuidado y algunos juguetes, confirmando los indicios de un presunto abandono premeditado.

Tras el llamado ciudadano, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y activaron de inmediato la ruta de atención de emergencias para la primera infancia.

Para esclarecer este caso, las autoridades desplegaron las siguientes acciones:

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Rastreo e investigación: Se iniciaron labores de vecindario y una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape y la identidad de quien abandonó al menor.

Restablecimiento de derechos: Tras verificar su estado de salud, el bebé fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió su protección y custodia.

Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Nacional emitió un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia, recordando que la protección y el cuidado de los niños es una responsabilidad indelegable y que el abandono de menores acarrea severas consecuencias penales.