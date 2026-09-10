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    ¡Le dejaron la maleta y unos juguetes! Niño de un año abandonado en una calle de Bogotá

    Tras verificar su estado de salud, el bebé fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Le dejaron la maleta y unos juguetes! Niño de un año abandonado en una calle de Bogotá

    Resumen: Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Nacional emitió un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia, recordando que la protección y el cuidado de los niños es una responsabilidad indelegable

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    En medio de la madrugada, un habitante de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se alertó al escuchar golpes en la puerta de su vivienda. Al salir a verificar, se encontró con un escenario lamentable: un bebé de apenas un año de edad dormía a la intemperie en plena vía pública, dejado a su suerte.

    Junto al niño, quien no presentaba señales de acompañantes cerca, se encontró únicamente una maleta. En su interior, la persona que lo dejó empacó elementos básicos para su cuidado y algunos juguetes, confirmando los indicios de un presunto abandono premeditado.

    nino abandonado bogota

    Tras el llamado ciudadano, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y activaron de inmediato la ruta de atención de emergencias para la primera infancia.

    Para esclarecer este caso, las autoridades desplegaron las siguientes acciones:

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    Rastreo e investigación: Se iniciaron labores de vecindario y una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape y la identidad de quien abandonó al menor.

    Restablecimiento de derechos: Tras verificar su estado de salud, el bebé fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió su protección y custodia.

    Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Nacional emitió un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia, recordando que la protección y el cuidado de los niños es una responsabilidad indelegable y que el abandono de menores acarrea severas consecuencias penales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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