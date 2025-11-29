¡Le bajaron la merca! Capturaron un “dealer” en Envigado, con 18 paqueticos

Menú Últimas noticias
    Video

    La intervención resultó en la captura de un sujeto en posesión de una cantidad considerable de droga

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Gracias a la rápida reacción y el ejercicio de vigilancia de las autoridades, el capturado y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades reafirmaron su compromiso por garantizar la seguridad y mantener el territorio libre de delitos.

    Minuto30.com .- Un operativo de control coordinado entre las autoridades locales y la Policía de Envigado permitió asestar un golpe significativo a la fabricación, porte y tráfico de estupefacientes en el municipio.

    La intervención resultó en la captura de un sujeto en posesión de una cantidad considerable de droga. El material incautado consistió en 18 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso total se estimó en aproximadamente 1.650 gramos (1.65 kilos).

    Gracias a la rápida reacción y el ejercicio de vigilancia de las autoridades, el capturado y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades reafirmaron su compromiso por garantizar la seguridad y mantener el territorio libre de delitos.

    "Dealer" capturado en Envigado con 18 paqueticos de cocaína

    “Dealer” capturado en Envigado con 18 paqueticos de cocaína. Captura de video

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


