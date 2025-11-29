¡Le bajaron la merca! Capturaron un “dealer” en Envigado, con 18 paqueticos

Resumen: Gracias a la rápida reacción y el ejercicio de vigilancia de las autoridades, el capturado y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades reafirmaron su compromiso por garantizar la seguridad y mantener el territorio libre de delitos.

Minuto30.com .- Un operativo de control coordinado entre las autoridades locales y la Policía de Envigado permitió asestar un golpe significativo a la fabricación, porte y tráfico de estupefacientes en el municipio.

La intervención resultó en la captura de un sujeto en posesión de una cantidad considerable de droga. El material incautado consistió en 18 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso total se estimó en aproximadamente 1.650 gramos (1.65 kilos).

Gracias a la rápida reacción y el ejercicio de vigilancia de las autoridades, el capturado y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades reafirmaron su compromiso por garantizar la seguridad y mantener el territorio libre de delitos.

