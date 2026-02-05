Lázaro Antonio Chavarría desapareció en Bello

Resumen: Al momento de su desaparición, vestía un sombrero blanco sintético, camisa blanca, pantalón jean azul oscuro, botas amarillas, saco gris de tela y llevaba un morral negro. Estas prendas podrían ser claves para su identificación en caso de avistamientos.

Lázaro Antonio Chavarría Tapias es un hombre colombiano de 63 años de edad, identificado con género masculino. Presenta varias señales particulares que lo distinguen, incluyendo verrugas en el cuello y en la axila, una mancha grande en el pecho y un lunar en la mejilla.

Al momento de su desaparición, vestía un sombrero blanco sintético, camisa blanca, pantalón jean azul oscuro, botas amarillas, saco gris de tela y llevaba un morral negro. Estas prendas podrían ser claves para su identificación en caso de avistamientos.

Fue reportado como desaparecido el 1 de febrero de 2026 en el barrio Niquía, en Bello. La información disponible busca facilitar su localización y alerta a la comunidad sobre su desaparición.

