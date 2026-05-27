Resumen: En el año 2012, la organización había sido desarticulada tras una investigación liderada por la Agencia Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El operativo internacional derivó en la extradición de dos de sus integrantes, quienes cumplieron condenas de 18 y 24 meses de prisión en territorio estadounidense.

¡Megagolpe al lavado de activos! Extinción de dominio a bienes por más de $24.900 millones en operación «Nemesis Plus»

Minuto30.com .- En un contundente golpe a las finanzas del crimen organizado, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró la ocupación con fines de extinción de dominio de bienes avaluados en más de 24.934 millones de pesos.

Este resultado se dio en el marco de la operación denominada “Nemesis Plus”, un trabajo articulado con la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Detalles de los bienes incautados

Las propiedades pertenecían a un grupo delincuencial dedicado a lavar dinero producto del narcotráfico a través de casas de cambio. Las autoridades lograron ocupar un total de seis bienes muebles e inmuebles, distribuidos en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano (Norte de Santander). El inventario incluye:

Dos lotes.

Un parqueadero.

Un establecimiento de comercio.

Dos motocicletas.

Todos los bienes cobijados con esta medida cautelar ya fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su respectiva administración.

El prontuario de la red criminal

La investigación exhaustiva permitió identificar que esta estructura delictiva ya tenía antecedentes internacionales. En el año 2012, la organización había sido desarticulada tras una investigación liderada por la Agencia Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En aquella ocasión, el operativo internacional derivó en la extradición de dos de sus integrantes, quienes cumplieron condenas de 18 y 24 meses de prisión en territorio estadounidense.

El Teniente Coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director encargado de la POLFA, destacó la importancia de este golpe para la protección de la economía legal en Colombia:

«La afectación patrimonial a estas estructuras delincuenciales no solo debilita sus capacidades financieras y logísticas, sino que también protege el comercio formal y fortalece la confianza ciudadana (…) En Colombia no hay espacio para las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse mediante actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica».

Canales de denuncia

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad relacionada con el contrabando, lavado de activos o comercialización ilegal de mercancías. Se garantiza absoluta reserva a través de los siguientes canales oficiales: Línea Anticontrabando: 159 WhatsApp: 321 394 2169 Correo electrónico: polfa.anticontrabando@policia.gov.co