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    Laura Vanesa Ortiz desapareció en Medellín

    Su desaparición ocurrió el 12 de mayo en el barrio Villa Hermosa

    Publicado por: Juan Manuel

    LAURA VANESA ORTIZ GALEANO
    Laura Vanesa Ortiz desapareció en Medellín

    Resumen: Laura Vanesa Ortiz Galeano es una mujer colombiana de 27 años, identificada como de sexo femenino y con identidad de género mujer. Es de nacionalidad colombiana y corresponde a una persona adulta joven.

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    Laura Vanesa Ortiz Galeano es una mujer colombiana de 27 años, identificada como de sexo femenino y con identidad de género mujer. Es de nacionalidad colombiana y corresponde a una persona adulta joven.

    En el momento de su desaparición, se describe que vestía una camiseta de color morado con rosado, leggins negros y tenis de tela blancos. Como señal particular, presenta un tatuaje en la cara anterior del antebrazo derecho con la frase “HARRI X SIEMPRE”.

    Su desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa, en la ciudad de Medellín, Antioquia. Este registro corresponde a una situación de persona desaparecida en dicha zona, sin que hasta el momento se indiquen más detalles sobre las circunstancias del hecho.

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