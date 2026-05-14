Laura Vanesa Ortiz desapareció en Medellín

Resumen: Laura Vanesa Ortiz Galeano es una mujer colombiana de 27 años, identificada como de sexo femenino y con identidad de género mujer. Es de nacionalidad colombiana y corresponde a una persona adulta joven.

Laura Vanesa Ortiz Galeano es una mujer colombiana de 27 años, identificada como de sexo femenino y con identidad de género mujer. Es de nacionalidad colombiana y corresponde a una persona adulta joven.

En el momento de su desaparición, se describe que vestía una camiseta de color morado con rosado, leggins negros y tenis de tela blancos. Como señal particular, presenta un tatuaje en la cara anterior del antebrazo derecho con la frase “HARRI X SIEMPRE”.

Su desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2026 en el barrio Villa Hermosa, en la ciudad de Medellín, Antioquia. Este registro corresponde a una situación de persona desaparecida en dicha zona, sin que hasta el momento se indiquen más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes