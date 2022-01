A través de su cuenta de Instagram, la presentadora y modelo Laura Tobón contó cómo fue su parto.

«Han pasado 12 días desde que llegó el amor más grande y puro a mi vida. ¡Jamás imaginé poder sentir tanto amor por otro ser humano!», inició diciendo la presentadora en uno de sus post.

«El 29 de diciembre llegó Lucca. Estaba tan cómodo y feliz dentro de mi, pero mi cuerpo estaba reteniendo tanto líquido que decidieron inducir mi parto para no tener complicaciones», por lo que «A las 7 a.m. comienza mi trabajo de parto; contracciones van y vienen mientras me ponen PITOCIN».

Laura Tobón contó que se asustó durante el parto

«A los 3 ó 4 cm de dilatación, cuando el dolor estaba aumentando, pido la EPIDURAL. Todo mi torso de la cintura para abajo empezó a dormirse… Después de varias horas se escucha por el monitor que los latidos del corazón de Lucca se aceleran. De repente entran dos enfermeras al cuarto diciendo que el bebé está muy estresado, que hay que quitar el pitocin y la epidural», dijo Laura Tobón en su confesión como madre primeriza.

«Empecé a ponerme muy nerviosa me asusté tanto por Lucca que mi corazón empezó a acelerarse (…) En este momento me sentí metida en una película donde todos me gritaban ¡¡¡“PUJAA, PUJAAA” !!!», detalló Laura.

Recordemos que la presentadora tiene una relación con el empresario Álvaro Rodríguez.