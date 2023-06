VIDEO: Laura Tobón recordó que en su embarazo pesó 105 kl: Ahora, cuenta orgullosa que ha perdido 40 kl

La preciosa presentadora Laura Tobón fue la invitada a ‘La Sala de Laura Acuña’ y en medio de una conversación donde tocaron varios temas personales, como la relación con su esposo y lo qué ha significado para ella tener una familia, ahora que nació Luca, centraron parte de la entrevista en su embarazo, tiempo en el que subió bastantes kilos, pero eso sí, seguía viéndose divina.

En el momento que Laura estuvo en embarazo muchos seguidores notaron que había subido mucho de peso, pero claramente nadie lo vio como algo raro, ni tampoco lo criticaron, porque es un proceso completamente normal en este estado.

Sin embargo, la modelo sí fue muy consciente de esos kilitos de más, sobre todo, porque ya sabía que las mujeres de su familia tendían a subir muchos kilos en embarazo, pero nunca esperó que en este proceso llegara a pesar 105 kilos.

«Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá estás lista, y me decía prepárate tú porque yo me subí 25 kilos y eso va de generación en generación, pues no me subí 25 me subí 30 kilos… Llegué a pesar 105 kilos entre piernas; pies; brazos; nalgas; nuca; el bebé; fue una retención de líquidos muy loca. Y fue tan bonito como me fui desinflamando naturalmente que uno dice ‘las mujeres somos unas berracas’».

Para su fortuna, porque le gusta verse delgada, luego de dar a luz y en estos meses, ha podido recuperar su figura, y hoy en día ya pesa 65 kilos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Tobón (@laura_tobon)

Vea la entrevista completa: